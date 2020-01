Paola Di Benedetto in lacrime al GF Vip, Federico Rossi la consola (Di giovedì 23 gennaio 2020) Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip ha avuto un momento di sconforto ed è scoppiata a piangere nel confessionale. “Ci tengo moltissimo che la mia famiglia ed i miei amici siano orgogliosi di me e che non li abbia delusi in niente. Spero che anche Fede Federico Rossi, il suo fidanzato ndr sia orgoglioso di me. Siamo stati insieme un anno e mezzo ma abbiamo vissuto molte emozioni, penso che sia un sentimento che si trova forse una volta nella vita. Mi manca molto. Come la mia famiglia, mio padre, mia madre, mio fratello…”. Paola Di Benedetto piange, il commento di Federico Rossi A “rispondere” alle lacrime di Paola Di Benedetto c’ha pensato il suo fidanzato Federico Rossi, dedicandole un romantico post su Instagram. Post che molto probabilmente Alfonso Signorini mostrerà in diretta venerdì sera. “Mi manchi anche tu piccolo baco da ... bitchyf

zazoomblog : Federico Rossi fidanzato Paola Di Benedetto rompe il silenzio: dichiarazione social - #Federico #Rossi #fidanzato… - IsaeChia : #SerenaEnardu guarda #Pago al ‘#GfVip4’ e lo commenta tra le lacrime: “Menomale che ci sono donne come… - SaraRos29577716 : RT @pumpkinbratz: Federico Rossi nega le corna fatte s Paola Di Benedetto quando lei le ha confermate THIS IS A BEAUTIFUL PLACE ALFONSO FAC… -