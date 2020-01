Non Puoi Nasconderti su Netflix, la serie spagnola tra narcos messicani e testimoni in fuga (Di giovedì 23 gennaio 2020) Venerdì 24 gennaio debutta Non Puoi Nasconderti su Netflix, un thriller in 10 episodi ambientato tra Città del Messico e Madrid, con un cast di volti noti del cinema e della tv latinoamericana. Titolo originale No te Puedes Esconder, la serie diretta da Alejandro Bazzano e Manuel Sanabria è una coproduzione ispano-americana molto ambiziosa (un budget da 5 milioni di euro per la produzione), che vede nel cast interpreti messicani e spagnoli. Non Puoi Nasconderti è interpretata dalla celebre attrice messicana Blanca Soto e dagli spagnoli Eduardo Noriega e Maribel Verdú. Tra gli altri fanno parte del cast anche Ivan Sanchez, Samantha Siqueiros, Pere Ponce, Jorge Bosch, Peter Vives, Bárbara Goenaga, Plutarco Haza e Patricia Guirado. La storia è quella di Monica (Blanca Soto), un'infermiera messicana in fuga dal marito violento e dalla rete criminale di narcotrafficanti di cui ... optimaitalia

