Nintendo Switch, in arrivo la versione Pro? (Di giovedì 23 gennaio 2020) (Foto: Nintendo) Torna prepotentemente in auge la possibiiltà dell’uscita di Nintendo Switch Pro ossia di una versione più performante dell’attuale console di ultima generazione del brand nipponico. Se ne parlava già l’anno scorso, ma nel 2019 aveva fatto il Proprio debutto la versione più semplice e votata soltanto alla portabilità ossia Nintendo Switch Lite, che, ricordiamo, non consente di collegarsi alla tv né di sganciare i controller Joy-Con. A completare un tris arriverebbe dunque Switch Pro che si potrebbe dedicare ai gamer meno casual e più esigenti, ma senza strafare dato che mancherebbe ancora il supporto alla risoluzione 4k, tanto per fare un esempio. L’ipotesi è plausibile dato che Nintendo negli ultimi tempi non ha mai puntato sulla potenza in senso stretto, quando sulle funzionalità e su una certa qual universalità dei potenziali gamers, lasciando ... wired

switch_rts : RT @tuttoteKit: Tokyo Mirage Sessions ?FE Encore: come sbloccare i costumi compreso quello di Joker Leggi l'articolo qui >> - geeklinkit : SAMURAI SHODOWN sarà disponibile il 25 Febbraio in Europa per Nintendo Switch! - IGNitalia : A otto anni dalla prima riproposizione e quindici dall'edizione originale, arriva su Switch #Oddworld: Stranger's W… -