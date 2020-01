Migranti: De Micheli, ‘possibili radicali modifiche a decreti sicurezza’ (Di giovedì 23 gennaio 2020) Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “Io personalmente ritengo che ci saranno i numeri e le condizioni per modifiche profondissime e radicali al decreto sicurezza, tutti e due, non solo alla parte relativa al Mar Mediterraneo. Non è vero che c’è più sicurezza se c’è meno libertà”. Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, del Pd, ospite di ‘Agorà’ su Raitre. L'articolo Migranti: De Micheli, ‘possibili radicali modifiche a decreti sicurezza’ CalcioWeb. calcioweb.eu

