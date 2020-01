Lo spacciatore tunisino citofonato chiede a Salvini di fare analisi del sangue pubbliche: nuova trollata (Di giovedì 23 gennaio 2020) Arriva un altro contributo riguardante la storia dello spacciatore tunisino citofonato da Salvini, almeno stando alle accuse della donna che ha accompagnato l’ex Ministro dell’Interno presso il domicilio del ragazzo. Dopo le reazioni ironiche del mondo della politica, come vi abbiamo raccontato poco fa con un’iniziativa da parte di un consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, non poteva certo mancare il video di uno dei troll più popolari sui social. Andiamo quindi ad esaminare la nuova bufala trapelata il 23 gennaio su Facebook. Il finto spacciatore tunisino e la sua richiesta a Salvini Nello specifico, il presunto spacciatore tunisino citofonato da Salvini avrebbe chiesto al numero della Lega di fare le analisi del sangue pubbliche, insieme agli altri esponenti del suo partito, per dimostrare di non far uso di sostanze illecite. La tesi portata avanti nel ... bufale

