LIVE Seppi-Wawrinka 6-4 2-3, Australian Open 2020 in DIRETTA: si seguono i servizi nel secondo set (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI GIORGI-KUZNETSOVA 3-3 Seppi, tanto per cambiare, non trema e gioca un ottimo punto, profondo, con il dritto, compresa la volée bassa sul passante di Wawrinka che poi non si riesce a organizzare con il rovescio che finisce in rete. Wawrinka si mette anche a parlare con il giudice di sedia. Di sicuro non si è attirato le simpatie della MCA. Vantaggio Seppi: bello scambio chiuso con una palla corta! Wawrinka si arrabbia, spedisce la palla stessa lontano di rabbia con la racchetta, subisce il warning e protesta anche. 40-40, 2a parità: ancora prima centrale, Wawrinka non trova la risposta. Vantaggio Wawrinka, palla break: Seppi sbaglia con il dritto in larghezza. 40-40 Grande dritto in arretramento di Seppi! Era stato messo in difficoltà da un’ottima risposta di Wawrinka alla sua prima al centro. 30-40 ... oasport

