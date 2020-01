LIVE Nadal-Delbonis 6-3, Australian Open 2020 in DIRETTA: lo spagnolo conquista il primo set (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Impreciso il dritto di Delbonis, non supera la rete. GAME Delbonis (6-3 0-1) – Delbonis tiene il primo turno di servizio con caparbietà dopo aver annullato ben tre break points. A-40 Lungo il rovescio di Nadal. Quattro punti consecutivi per l’argentino. 40-40 Delbonis si salva ancora con il servizio. 30-40 Ottima prima al centro per Delbonis, annullata anche la seconda palla break. 15-40 Il dritto di Nadal non oltrepassa la rete. 0-40 Completamente fuori misura il dritto di Delbonis. Tre palle break per Nadal. 0-30 Altro doppio fallo dell’argentino. 0-15 Out la smorzata di Delbonis. INIZIO SECONDO SET SET Nadal (6-3) – Schema servizio-dritto vincente per lo spagnolo, che conquista così il primo set dopo quarantanove minuti di gioco. A-40 In rete il dritto di Delbonis. SET POINT #4. 40-40 Out il rovescio ... oasport

GenovaOn : Rafael Nadal vs Federico Delbonis LIVE: il numero 1 nel mondo è destinato al terzo round dell'Australian Open - OA_Sport : LIVE Nadal-Delbonis, Australian Open 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - zazoomnews : LIVE Nadal-Delbonis Australian Open 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Nadal-Delbonis #Australian… -