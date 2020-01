La maestra Celentano in lacrime ad Amici 19 per Javier ma Alessandra svia: non è per il ballerino (Di giovedì 23 gennaio 2020) Nella puntata del day time di Amici 19 in onda oggi 23 gennaio 2020, abbiamo visto una delle prime lezioni di danza classica di Javier dopo la sua sfuriata contro il programma. Ieri il ballerino si era confidato con i suoi compagni facendo notare che mai nulla sarà come prima perchè con il suo gesto ha compromesso tutto. I professori hanno deciso di dare una seconda possibilità a Javier, e lo stesso ha deciso di fare la produzione con Maria. Alessandra Celentano MOLTO TURBATA DOPO IL CASO Javier Oggi abbiamo visto quella che è stata la reazione della maestra Alessandra Celentano in sala prove. L’insegnante ha spiegato a Javier che non si è presentata alla lezione il giorno prima perchè deve ancora sbollire la sua arrabbiatura. Ricordiamo che la maestra, parlando nello speciale del sabato di quello che era successo, dopo le offese gratuite fatte da Javier a tutta la ... ultimenotizieflash

Unf_Tweet : SECONDO VOI PIANGEVA O NO? La maestra Celentano in lacrime ad #Amici19 per #Javier ma Alessandra svia: non è per il… - Ary1797 : RT @AmiciUfficiale: “Sono rimasta talmente male di tutto quello che è successo che sto smaltendo ancora l’arrabbiatura” Javier torna a lavo… - RukaKun_Yoongi : RT @giorgia_pinii: Non ho mai visto la Maestra Celentano in queste condizioni. ?? #Amici19 -