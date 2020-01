Incidente a scuolabus in Germania: 2 bimbi morti e diversi feriti (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tragedia in Turingia (Germania) per un Incidente stradale che ha coinvolto uno scuolabus. Il mezzo è scivolato in un pendio durante il tragitto ed è caduto in un torrente. Il bilancio è di due bimbi morti e diversi feriti gravissimi, secondo quanto reso noto dalla polizia locale. notizie

