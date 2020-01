Il vice sindaco di Foiano chiede il commissariamento dell’ambito B5 (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiFoiano di Val Fortore (Bn) – Il vice sindaco del Comune di Foiano di Val Fortore, Giuseppe Ruggiero, scrive alla Regione Campania e chiede il commissariamento dell’ambito B5. “Con una nota inviata questa mattina a tutti i Comuni dell’ambito B5 e alla Regione Campania, ho chiesto ufficialmente a quest’ultima di commissariare l’intero Ambito dei servizi sociali, considerato che da oltre un mese tutte le attività sono ferme e che prima della scadenza della Convenzione, che disciplina i rapporti fra il Comune capofila e gli altri enti, non si è provveduto ad istruire alcun rinnovo della forma associativa. Il Comune di Morcone ha dichiarato più volte di non essere più disposto ad assumere questo ruolo proponendo una schema di statuto per la costituzione di una nuova società consortile non unanimemente approvato da ... anteprima24

