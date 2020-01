Grande Fratello Vip 2020: nomination a sorpresa ma Antonella Elia non rispetta le regole (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il Grande Fratello Vip 2020 impone ai concorrenti una nomination a sorpresa, per ora le donne devono votare gli uomini che poi ricambieranno il favore, ma Antonella Elia non rispetta la regola. Al Grande Fratello Vip 2020 è tempo di nomination a sorpresa con voto palese, i concorrenti dovranno votare i coinquilini del sesso opposto, ma Antonella Elia non rispetta l'unica regola imposta e continua la sua crociata contro Fernanda Lessa. Mancano ancora molte ore alla diretta televisiva ma per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 è tempo di nomination, è sera quando Andrea Denver e Licia Nunez leggono il comunicato della produzione: "Non c'è più spazio per chi si nasconde e il Grande Fratello ha deciso che è già tempo di nomination. Stasera voteranno solo le donne e domani sarà ... movieplayer

