Goldman Sachs: niente più ipo con aziende senza almeno un consigliere donna (Di giovedì 23 gennaio 2020) Milano, 23 gen. (Adnkronos) – Da quest’anno Goldman Sachs non lavorerà più a progetti di quotazione in Borsa con società che non abbiano almeno un consigliere di amministrazione donna. Lo ha annunciato lo stesso amministratore delegato, David Solomon, in un’intervista a Cnbc a margine del Forum di Davos. La banca d’affari comincerà con queste nuove linee guida dal 1 luglio di quest’anno per chiedere due donne nel board dal 2021. “Se guardo alle ipo degli ultimi quattro anni e alle loro performance, nei casi in cui c’era una donna nel board l’andamento era significativamente migliore rispetto ai casi in cui non c’erano ‘quote rosa'”, afferma il banchiere. “Quindi, a partire dal 1 luglio, negli Stati Uniti e in Europa, non lavoreremo con una società a meno che – spiega – non ci sia almeno un ... calcioweb.eu

