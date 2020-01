Emilia e Calabria | tre gli “impresentabili” Berlusconi | «Aspettiamo i processi»

Regionali - l’Antimafia segnala tre candidati “impresentabili”. Uno di FdI in Emilia-Romagna e due di Forza Italia in Calabria : Sono tre i candidati “impresentabili” cioè che rispettano il codice di autoregolamentazione delle candidature, nelle elezioni Regionali in Emilia Romagna e Calabria, secondo la commissione parlamentare Antimafia, riunitasi oggi per esaminare le liste. A quanto si apprende, un candidato in Emilia avrebbe riportato una sentenza di condanna in primo grado. Mentre in Calabria i candidati sono due. “Per la regione Emilia Romagna ...

Commissione antimafia : tre candidati «impresentabili» tra Emilia e Calabria : Sono Mauro Malaguti di FdI, Giuseppe Raffa e Domenico Tallini di FI. I nomi sono stati dati in audizione giovedì, a solo tre giorni dal voto. Tempi stretti ma dettati dalla procedura

Emilia-Romagna e Calabria : sistemi elettorali a confronto : Domenica 26 gennaio si vota in Emilia-Romagna e Calabria: due regioni italiane con due sistemi elettorali diversi, a partire dalla possibilità di voto disgiunto, che c’è nella regione dove si sfidano Bonaccini e Borgonzoni ma non c’è in quella in cui si incontrano Santelli e Callipo. Il Mattino oggi riepiloga le peculiarità dei due sistemi a confronto: Nel concreto, l’elettore dei Cinquestelle sa sia in Calabria sia in Emilia Romagna ...

Due pesi - due regioni. In Emilia Romagna la Lega spende su Facebook 90 mila euro - in Calabria 828 : 828 euro. Meno di mille euro, ma soprattutto meno della Commissione europea, meno di Save the Children e molto meno di Pippo Callipo. È quanto lo staff di comunicazione di Matteo Salvini ha investito sulle inserzioni della sua pagina Facebook dedicate alla Calabria. Nulla rispetto alla spesa per l’Emilia Romagna: quasi 90mila euro tra lui e Borgonzoni. I dati provengono dalla Liberia Inserzioni, lo strumento messo a disposizione da Mark ...

Perché mercati e investitori non hanno paura delle elezioni in Emilia Romagna e Calabria : Gli occhi dei mercati sono puntati sulle elezioni in Emilia, ma lo scenario ritenuto più probable è che il Governo regga. Ecco Perché

Regionali : Salvini - ‘in vantaggio in Emilia e in Calabria’ : Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “Non posso parlare di sondaggi se no mi indagano per un’altra roba e di processi ne ho già a sufficienza. Però siamo in vantaggio sia in Calabria sia in Emilia Romagna”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. L'articolo Regionali: Salvini, ‘in vantaggio in Emilia e in Calabria’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calabria ed Emilia "assenti" dalla campagna elettorale : C’è un grande assente in questa campagna elettorale. I candidati governatori gareggiano nella promessa di nuove politiche per le imprese, per la casa, per l’ambiente, ma nessuno di loro spiega come intende farlo.Tradotto: il grande assente è la macchina amministrativa regionale. Un tema all’apparenza poco attrattivo, ma che è il vero cuore di ogni politica. Se, infatti, quella macchina non funziona, nessuna ...

Berlusconi suona la carica - il centrodestra pronto per Emilia e Calabria : Per l’Emilia c’è anche Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia ha suonato la carica. Non solo però la terra dei rossi, l’ex Presidente del Consiglio ha parlato anche della Calabria. La situazione tra le due regioni è diametralmente opposta, se il buon governo di Bonaccini offre una sponda importante all’Emilia, il commissariamento dell’amministrazione Pd […] L'articolo Berlusconi suona la carica, il centrodestra pronto per Emilia e ...

Regionali : Meloni - ‘se vinciamo in Emilia e Calabria chiediamo elezioni’ : Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Se il centrodestra dovesse vincere in Calabria e anche in Emilia che è la cassaforte dei consensi della sinistra, noi chiederemo di tornare a libere elezioni”. Lo dice Giorgia Meloni al Tg5. L'articolo Regionali: Meloni, ‘se vinciamo in Emilia e Calabria chiediamo elezioni’ sembra essere il primo su CalcioWeb.