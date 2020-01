Ecco come lo stress ci fa venire i capelli bianchi (Di giovedì 23 gennaio 2020) (foto: Getty Images) Uno spavento tale da far venire i capelli bianchi. Solo un modo di dire oppure dietro si cela un fondo di verità? Ebbene, tutto vero, almeno secondo i ricercatori della Harvard University (Usa) e dell’università di San Paolo (Brasile) che in uno studio pubblicato su Nature hanno dimostrato come alla base dell’ingrigimento (oltre alla genetica e al normale processo di invecchiamento) ci siano danni permanenti alla riserva di cellule responsabili della produzione dei pigmenti, dovuti proprio all’attivazione della risposta combatti o fuggi del sistema nervoso simpatico in risposta a un forte stress. stress e capelli bianchi: quale collegamento? Per risalire al meccanismo dell’ingrigimento i ricercatori hanno indotto un forte stress (fisico o emotivo) in animali da laboratorio, constatando che a distanza di poco tempo i peli bianchi degli animali ... wired

Fontana3Lorenzo : Scherzare sul dolore e sulla sofferenza degli altri non è satira... È UNO SCHIFO! Ecco chi odia. Da sempre, come s… - Capezzone : Analisi lucida di @DanieleMeloni80 su @atlanticomag sul voto in #EmiliaRomagna: la sinistra ha regalato centralità… - Corriere : Acqua minerale con vetro a rendere: ecco come risparmiare 950.000 euro di petrolio al giorno -