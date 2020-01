Cardito, omicidio del piccolo Giuseppe. I messaggi del fratello di Tony (Di giovedì 23 gennaio 2020) Aggiornamento sull’omicidio del piccolo Giuseppe, il bambino ucciso all’età di 7 anni a Cardito, dal compagno di sua madre Tony Brade, lo scorso 27 gennaio del 2019. Nel momento in cui è avvenuto l’omicidio, il patrigno era sotto effetto di sostanze stupefacenti ed ha iniziato a picchiare il piccolo Giuseppe e sua sorella Noemi, riducendola in fin di vita, sotto gli occhi della mamma, che non ha fatto nulla per fermarlo. Quest’ultima è stata infatti accusata di essere complice ed è stata arrestata. In un anno le indagini sono andate avanti e tanti sono stati i dettagli raccapriccianti che sono venuti fuori, soprattutto quelli raccontati dalla piccola Noemi agli assistenti sociali, dopo essersi ripresa dal pestaggio. E’ stata proprio la bambina a raccontare che suo fratellino era stato ucciso da papà Tony. Spesso lui gli dava le botte, metteva la ... bigodino

