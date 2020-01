Call of Duty: Modern Warfare, uno strano messaggio di errore è apparso ai giocatori dopo la patch (Di giovedì 23 gennaio 2020) Call Of Duty: Modern Warfare è un gioco che ha ormai cinque mesi. Immaginatevi di averlo giocato dalla sua uscita e di trovare un bel giorno un messaggio di errore che vi informa che tutti i vostri dati sono corrotti e che è necessario un ripristino.Ecco, è quello che è successo ad alcuni giocatori una volta che hanno installato la recente patch pubblicata da Infinity Ward. Il messaggio di errore dice agli utenti che i loro dati sono "corrotti o non scaricati correttamente" e che avrebbero dovuto ripristinare il loro rango per risolverli, perdendo quindi tutte le opzioni di loadout, le killstreaks, gli upgrade sul campo e i vantaggi che avevano ottenuto per aumentare faticosamente di livello.A questo punto Infinity Ward ha chiesto ai giocatori di chiudere immediatamente il gioco senza selezionare una risposta, il che non è particolarmente rassicurante se avete letto il tweet dopo aver ... eurogamer

Eurogamer_it : Uno strano messaggio di errore è comparso ai giocatori di #CallOfDutyModernWarfare dopo la patch. - flyboysgirl_ : sento rumori molesti dal salotto, entro, chiedo a mio papà cosa sta facendo e lui “ho trovato un gioco che mi ha in… - TheBigMagician : RT @Multiplayerit: Call of Duty: Modern Warfare, il bug che cancella i dati è stato risolto -