Calcio Napoli | il legale dei giocatori | “Multe sbagliate | legittimo l’ammutinamento”

L'avvocato di alcuni giocatori del Calcio Napoli è tornato sulla vicenda che tiene banco in casa azzurra da mesi: "Non rifiutiamo a priori un accordo con la società". Calcio Napoli "Ammutinamento? Rigettiamo tutto, comportamento legittimo dei giocatori". Così Massimo Diana, avvocato dei calciatori del Napoli Lozano, Insigne, Manolas, Mertens, Zielinski e Milik, in merito alla vicenda delle multe comminate dalla società e sul procedimento in corso dinanzi al Tribunale di Napoli. "La questione è la nomina dei 24 arbitrati sfasati nel tempo tra loro e ciò comporterà che Piacci, come tutti, inevitabilmente dovranno dare un pre estratto sulla vicenda. Il rischio – ha spiegato Diana a Radio Punto Nuovo – è che il convincimento venga traslato ad altri arbitrati e che quindi l'esposto sull'ammutinamento sia uguale per ...

