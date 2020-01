Bibbiano, Matteo Salvini attacca Repubblica: "Vergognatevi". Sulla Borgonzoni: "Vincerà" (Di giovedì 23 gennaio 2020) E venne il giorno della tanto attesa visita di Matteo Salvini a Bibbiano, il comune dello scandalo dei bambini, uno degli ultimi atti della campagna elettorale in Emilia Romagna. Prima ancora, proprio in Emilia, c'era stato il caso drammatico del piccolo Tommaso Onofri, rapito e ucciso nel 2006 in p liberoquotidiano

matteosalvinimi : 'Puoi portare un bacio alle mamme di #Bibbiano???' Certo, e alle 18, insieme a @BorgonzoniPres porteremo anche quel… - LegaSalvini : ++ MATTEO SALVINI E LUCIA BORGONZONI GIOVEDÌ A BIBBIANO ++ ?Appuntamento giovedì 23 gennaio, alle ore 18, a Bibbia… - LegaSalvini : ++ MATTEO SALVINI IN DIRETTA DA BIBBIANO ++ ??LIVE?? -