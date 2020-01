A Discovery of Witches prende il posto di Queste Oscure Materie su Sky Atlantic dal 29 gennaio (Di giovedì 23 gennaio 2020) Toccherà a A Discovery of Witches prendere il posto che Queste Oscure Materie lascerà vacante dopo la messa in onda del gran finale. Lyra e i suoi torneranno il prossimo anno con gli episodi della seconda stagione ma, intanto, i fan dell'oscuro e del fantasy potranno rimanere incollati a Sky Atlantic il mercoledì perché sta arrivando un'altra serie la cui ispirazione arriva ancora una volta dalla letteratura.A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe andrà in onda su Sky Atlantic da mercoledì alle 21.15, a partire dal 29 gennaio per la gioia di tutti coloro che amano il genere e che già conoscono la Trilogia delle anime della scrittrice britannica Deborah Harkness che ha conquistato il mondo con i suoi romanzi Il libro della vita e della morte, L’ombra della notte e Il libro della vita.La prima stagione della serie, composta da otto episodi, è già andata in onda in ... optimaitalia

spleendeparis_ : RT @stellifernox: Parliamo anche di Tom Hughes che interpreterà lo stesso personaggio nella S2 di A Discovery of Witches. - dorianwitchling : RT @stellifernox: Parliamo anche di Tom Hughes che interpreterà lo stesso personaggio nella S2 di A Discovery of Witches. - IamSherlocked00 : RT @stellifernox: Parliamo anche di Tom Hughes che interpreterà lo stesso personaggio nella S2 di A Discovery of Witches. -