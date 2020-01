X-Men, Patrick Stewart: "Ho incontrato Marvel, ma non sarò più Professor X nell' MCU" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Sir Patrick Stewart ammette di aver avuto un incontro col capo di Marvel Kevin Feige, ma cancella le speranze dei fan di rivederlo ancora nei panni del Professor X nell'MCU. La star di X-Men, Patrick Stewart, non sarà Professor X nell'MCU. L'attore inglese ha negato la possibilità di rivederlo nel ruolo del mitico leader dei mutanti nel futuro dell'MCU, il tutto nonostante un incontro avuto con Kevin Feige. Patrick Stewart ha interpretato Charles Xavier, alias Professor X, in sei film. Di recente l'attore inglese ha rivelato di aver avuto un incontro col capo dei Marvel Studios Kevin Feige sulla possibilità di un suo ritorno nella sala che però non avrebbe avuto l'esito sperato. "Ho incontrato Kevin Feige un paio di mesi fa e abbiamo parlato a lungo" ha svelato Stewart ... movieplayer

