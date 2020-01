Ultimate Ears Megaboom 3, speaker Bluetooth col 14% di sconto su Amazon (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Se cercate uno speaker wireless e facile da trasportare per fare festa ovunque vi troviate, l’Ultimate Ears Megaboom 3 è il dispositivo che fa per voi. Si tratta infatti di un altoparlante wireless Bluetooth disponibile su Amazon con uno sconto del 14% che fa scendere il prezzo da 174,99 euro a 149,99 euro. Piccolo e compatto (25 x 87 mm), il Megaboom 3 è disponibile in ben otto colori differenti (blu, rosso, verde, viola, grigio, nero, rosa e unicorn), ha un’emissione sonora a 360° e una discreta potenza, grazie a un livello sonoro massimo di 90 dBA, raggiungibile dai due driver a estensione completa da 50 mm ciascuno, abbinati a due radiatori passivi da 55 x 86 mm. Secondo il produttore, il raggio d’azione utile è di 45 metri, più che sufficiente per sonorizzare bene un ambiente di dimensioni medio grandi, attorno ai 30 metri ... ilfattoquotidiano

