Tragedia sulla Circumvallazione, muore Antonio: aveva 24 anni (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoVolla (Na) – Tragedia a Volla, comune dell’area nord della provincia di Napoli, dove nel tardo pomeriggio di martedì 21 gennaio un ragazzo di 24 anni è morto in un incidente stradale. Lo schianto mortale è avvenuto intorno alle 19 sulla Circumvallazione esterna, asse viario fondamentale che serve tutta l’area nord della città metropolitana. La vittima era un giovane originario di Arzano, comune che si trova sempre nell’Hinterland Napoletano, che si chiamava Antonio Ruggiero. La vittima viaggiava nella sua Fiat Panda da solo quando, per motivi ancora da chiarire, all’altezza di Via Filichito a Volla avrebbe perso il controllo dell’autovettura finendo in maniera violenta contro il guardrail. Allertati da altri automobilisti sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi ma purtroppo per il giovane Antonio non c’era niente più niente da fare. I sanitari ... anteprima24

