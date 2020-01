Tra Casertana e Potenza vince l’equilibrio: falchetti in dieci nel finale (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Sul filo dell’equilibro, combattuta su ogni pallone e con qualche fiammata ambo i lati. Finisce 0-0 la sfida del Pinto tra Casertana e Potenza. Una vera e propria partita a scacchi tra i due tecnici. Alla fine la Casertana è riuscita a sfondare il muro lucano in un paio d’occasioni con Starita, mentre nel finale brivido per i falchi per la traversa colpita da Ricci su un tap-in a botta sicura. PRIMO TEMPO – Il Potenza rompe il ghiaccio con un tiro di D’Angelo dalla distanza che termina alto. La risposta dei falchi è immediata: Starita si inserisce ma calcia oltre la traversa. Le due formazioni si fanno battaglia soprattutto al centro del campo. Ne va del gioco, con trame continuamente spezzettate. Bisogna aspettare il 34’ per uno spunto della Casertana. Cross di Paparusso, sponda di Castaldo e il tiro di Longo che viene chiuso dalla difesa ... anteprima24

