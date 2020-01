Tour Down Under 2020, risultato seconda tappa: Caleb Ewan si impone a Stirling! Caduta di Elia Viviani (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il padrone di casa Caleb Ewan si prende tappa e maglia in occasione della seconda tappa del Tour Down Under. Il portacolori della Lotto Soudal è il più veloce sul traguardo di Stirling in un finale letteralmente sconvolto da una Caduta di massa avvenuta a 1500 metri dalla fine dove, tra l’altro, è rimasto coinvolto il campione europeo Elia Viviani (Cofidis) che non ha potuto così disputare la volata, giungendo all’arrivo in ritardo e con forti segni di abrasioni sul corpo; anche se non dovrebbe essere nulla di grave. Intanto davanti metà gruppo ha potuto giocarsi la vittoria allo sprint, tra cui il vincitore uscente del Down Under Daryl Impey (Mitchelton-Scott), scaltro nell’acchiappare la seconda posizione. Alle sue spalle Nathan Haas, che ha preso le redini della tappa per la Cofidis al posto di Viviani. Fuori dai migliori l’ormai ex leader della generale Sam ... oasport

