The Witcher: Toss A Coin To Your Witcher e la colonna sonora della serie disponibili in streaming (Di giovedì 23 gennaio 2020) La canzone della serie The Witcher, Toss A Coin To Your Witcher, è finalmente disponibile sulle piattaforme di streaming. The Witcher, la serie Netflix, può contare su una colonna sonora in grado di lasciare il segno e Toss A Coin To Your Witcher è ora disponibile sulle piattaforme di streaming come Spotify, Apple Music, Amazon Music e Deezer. Il 27 dicembre erano stati pubblicati online online quattro brani creati per lo show sull'account Soundcloud dei compositori e ora Milan Records ha annunciato quando i fan potranno ascoltare online l'intero album. The Witcher Soundtrack Vol. 1 sarà disponibile dal 24 gennaio e conterrà infatti il brano, già diventato un tormentone, e le composizioni originali di Sonya Belusova e Giona Ostinelli. ... movieplayer

