Spoiler Una Vita dal 27 gennaio al 2 febbraio: Liberto fa il primo combattimento, Lucia si dispera (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Gli Spoiler di Una Vita della settimana che va dal 27 gennaio al 2 febbraio rivelano che Liberto si troverà a prendere una decisione che deluderà moltissimo Leonor. Lucia e Telmo, invece, saranno colti dai sensi di colpa, ragion per cui proveranno a dimenticarsi reciprocamente. Samuel, intanto, andrà da Fra Guillermo e metterà in atto il suo piano per sbarazzarsi del sacerdote. Quest’ultimo giungerà nel paesino per redarguire il suo rampollo. Una Vita: Telmo e Lucia decidono di allontanarsi Negli episodi di Una Vita, che andranno in onda fino al 2 febbraio, vedremo Telmo e Lucia vivere una crisi molto profonda. I due protagonisti, infatti, dopo essersi lasciata andare alla passione, saranno devastati dai sensi di colpa. A tale scopo, decideranno di incontrarsi per fare chiarezza sui loro sentimenti. Tale occasione, però, non si rivelerà molto propizia per i due, sta di fatto che ... kontrokultura

