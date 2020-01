Sci alpino, Dominik Paris operato: intervento perfettamente riuscito. Parte la rincorsa ai Mondiali di Cortina 2021 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L’intervento a cui si è sottoposto Dominik Paris per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro è andato a buon fine senza particolari problemi. Dopo il grave infortunio riportato ieri cadendo durante un allenamento a Kirchberg, a pochi chilometri da Kitzbuehel, il campione del mondo in carica di Super G ha voluto operarsi quest’oggi per cominciare subito il lungo periodo riabilitativo che dovrà intraprendere per tornare a gareggiare. Il 30enne della Val d’Ultimo, protagonista di una prima Parte di stagione sensazionale in cui ha tenuto in vita il sogno della Sfera di Cristallo generale, ha concluso la stagione agonistica anzitempo a causa della frattura del legamento crociato anteriore del ginocchio e della lesione rimediata al collaterale mediale. L’obiettivo del fuoriclasse dello sci alpino italiano sarà quello di tornare ... oasport

