Quando la tecnologia si mette a servizio del mare: Flagchain (Di mercoledì 22 gennaio 2020) È stato presentato a Ischia il progetto Flagchain: grazie alla tecnologia e a strumenti sofisticati la Campania potrà tracciare il suo pescato e la provenienza dei prodotti, una vera rivoluzione nel settore food che i ristoratori e gli chef amano. Il progetto hi-tech consentirà la tracciabilità del pescato, una grande novità del settore ittico che potrà valorizzare e supportare le identità locali. Grazie alla blockchain, la banca dati condivisa e non modificabile, tutto resterà scritto. A Ischia è stato presentato il progetto Flagchain a cura della cooperazione Made in Campania creata dai gruppi locali attivi nel settore della pesca, tra questi “Pesca flegrea”, “Litorale Miglio d’Oro” e “Sviluppo mare Isole di Ischia e Procida”. I progetto coinvolgerà tutti i protagonisti della filiera ittica per implementare e perfezionare i dati relativi alla tracciabilità e rintracciabilità del ... bigodino

