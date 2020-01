Morte al Cpr di Gradisca. La denuncia di Magi: «I testimoni sono stati espulsi» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La Morte di Vekhtang Enukidze, sulla quale indaga la procura di Gorizia, ha riacceso i riflettori sullo stato del sistema di accoglienza e detenzione dei migranti e richiedenti asilo in Italia. Sul decesso del 38enne georgiano, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario a carico di ignoti. Enukidze ha avuto un malore ed è morto dopo che gli agenti di polizia sono intervenuti per sedare una rissa scoppiata nel Cpr di Gradisca. Il deputato Riccardo Magi che ha effettuato due visite ispettive all’interno del centro raccogliendo testimonianze dei reclusi e Gianfranco Schiavone, vicepresidente dell’Asgi, che ha seguito la vicenda sin dall’inizio, hanno reso noti alla stampa gli elementi raccolti nel corso delle ultime ore su un caso su cui va fatta con urgenza piena luce poiché presenta aspetti molto più controversi rispetto a ... open.online

