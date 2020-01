Matteo Salvini al Barone Rosso di Red Ronnie: dal caso Junior Cally all’importanza di una legge sulla musica (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Quando arriva Matteo Salvini da Red Ronnie il Barone Rosso potrebbe cambiare colore, ma una tale idea non prende vita dal momento in cui il conduttore gli fa indossare la felpa ufficiale del suo format, che appunto è di colore Rosso. "Questo è un tempio", dice il leader della Lega meravigliato dalla location mentre si siede sul divano del salotto di Red Ronnie. Di fronte ai due amici e reciproci estimatori ci sono i Ridillo, band di Novellara (Reggio Emilia) pronta a esibirsi per trasmettere un messaggio di pace. Una parola necessaria, oggi, dal momento che viviamo un mondo sempre più diviso nonostante la lezione della storia. Mondo Nuovo è un sogno tradotto in musica, un reggae della vecchia scuola con cori limpidi e ritmiche piene di groove, una musica che piace anche a Salvini che dopo l'esibizione dice: "Mi state regalando un po' di ossigeno, un po' di stacco". Il Barone ... optimaitalia

