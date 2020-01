LIVE Federer-Krajinovic 6-1 6-4 4-1, Australian Open 2020 in DIRETTA: Re Roger veleggia tranquillo verso la vittoria (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Servizio vincente per il serbo, che rimane in vita. 15-40 Krajinovic annulla il primo con l’aiuto del nastro. 0-40 Doppio fallo di Krajinovic, che ormai è già da qualche game mentalmente fuori dalla partita. Tre MATCH POINT per Federer. 0-30 Il serbo stecca con il dritto. 0-15 Fuori misura il dritto di Krajinovic. GAME Federer (6-1 6-4 5-1) – Nessun problema per lo svizzero, che allunga sul 5-1. 40-15 Vincente di dritto di Krajinovic. 40-0 Lunga la risposta di Krajinovic. Ormai fermo e sconsolato il serbo. 30-0 Tredicesimo ace per Federer. 15-0 Largo il passante di Krajinovic. BREAK Federer (6-1 6-4 4-1) – Tutto facile ora per Roger, che sale sul 4-1 e veleggia verso la vittoria. 15-40 Lungo il dritto di Krajinovic, che ora sembra in difficoltà psicofisica evidente. Due palle break per lo svizzero. 15-30 Rovescio ... oasport

