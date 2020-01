I migliori smartphone Lenovo 2020: guida all’acquisto (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Lenovo è un’azienda cinese specializzata nella produzione di pc portatili, tuttavia il marchio mette a disposizione anche un’ampia scelta di smartphone, soprattutto per quanto i riguarda i modelli del brand Motorola. In particolare, nella categoria Lenovo, troviamo smartphone economici, di fascia media e alcuni device top di gamma, come il Motorola One Zoom con quadrupla fotocamera. Vediamo quindi quali sono i migliori smartphone Lenovo 2020 in commercio. migliori smartphone Lenovo sotto i 150 euro Motorola Moto E5 Play Uno degli smartphone Lenovo più economici è il Motorola Moto E5 Play, un telefono Sigle SIM semplice, ma funzionale. Il dispositivo è equipaggiato con un piccolo display LCD da 5,2 pollici, connettività LTE 4G, una batteria da 2800 mAh, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna espandibile. È presente una fotocamera posteriore da 8 MP più una frontale da 5 MP, ... optimaitalia

wordweb81 : I migliori smartphone Lenovo 2020: guida all’acquisto - Tech4D_ : Top 5 migliori joystick e controller per smartphone Android e iPhone (2020) - tweetCoopVoce : I migliori #smartphone android tra i 300 e i 500 euro! -