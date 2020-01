GF Vip, Paolo Ciavarro sempre più intimo con ‘lei’. C’è un retroscena: è mamma Eleonora Giorgi a rivelarlo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L’ex moglie dell’artista Francesco Sarcina, Clizia Incorvaia, è una delle grandi protagoniste del ‘Grande Fratello Vip’. Ha innanzitutto una grande abilità, infatti riesce facilmente a far perdere la testa agli uomini. Nella Casa più spiata d’Italia ha già colpito due concorrenti: Ivan Gonzalez e Paolo Ciavarro. Proprio con Paolo sembra che la conoscenza stia procedendo nel migliore dei modi e addirittura sui social iniziano a circolare le prime fan page in onore della possibile futura coppia. Intervistata da ‘Di Più Tv’, la mamma di Ciavarro, la nota attrice italiana Eleonora Giorgi (anche lei ex gieffina), sembra proprio abbia appreso questa notizia con enorme entusiasmo. Se suo figlio e la bellissima Clizia dovessero fidanzarsi ufficialmente, lei ne sarebbe molto felice. Anzi, leggendo le dichiarazioni rilasciate dalla Giorgi, ... caffeinamagazine

