GF Vip, Pago e Serena Enardu tornano insieme? Lui: “Non voglio pentirmi” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Pago torna con Serena Enardu? Lui fa una confessione al Grande Fratello Vip Non c’è giorno nella Casa del Grande Fratello Vip in cui Pago non pensi a Serena Enardu. Nella notte, il cantante ed ex volto di Temptation Island Vip rimasto a parlare in disparte con Paola Di Benedetto, ha fatto alcune confessioni riguardo la sua storia con Serena Enardu e, con voce preoccupante, ha esclamato: “Adesso sto pensando a cosa devo fare, vorrei tornare da lei, ma non voglio pentirmi”. Paola Di Benedetto ha provato a tranquillizzarlo, sostenendo di aver visto in Serena Enardu gli occhi di una donna innamorata che avrebbe fatto di tutto per riconquistarlo. Nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini organizzerà un nuovo faccia a faccia tra Pago e Serena Enardu? Probabilmente sì e questo potrebbe servire al cantante di proseguire il suo percorso nella Casa più ... lanostratv

gossipblogit : Grande Fratello Vip 2020, Serena Enardu: 'Pago? Non sarà mai come prima ma molto meglio' - infoitcultura : 'Ridicola'. Gf Vip, il post su Pago scatena il finimondo. Serena Enardu ancora nella bufera - infoitcultura : GF Vip, la sorella di Pago scrive a Miriana Trevisan dopo il suo ingresso nella Casa -