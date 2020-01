Ex Ilva senza pace: tre esplosioni nell'Acciaieria 2 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L'incidente è avvenuto nelle prime ore di mercoledì 22 gennaio nell'impianto di Taranto. A denunciarlo i sindacati Fiom e... today

novasocialnews : Ex Ilva senza pace: tre esplosioni nel'Acciaieria 2 #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - Today_it : Ex Ilva senza pace: tre esplosioni nell'Acciaieria 2 - Today_it : Ex Ilva senza pace: tre esplosioni nel'Acciaieria 2 -