Da Maria De Filippi l’annuncio inaspettato: ‘avremo presto un bambino…’ (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Gli appassionati di Maria De Filippi e Uomini e Donne avranno seguito di sicuro le vicende amorose di Pamela Barretta. La dama del Trono Over nonostante abbia lasciato il parterre insieme ad Enzo continua a far parlare di se. La giovane donna bellissima e sexy, è ritornata nel programma per raccontare come procede la sua relazione insieme all’imprenditore napoletano. I due sembra stiano vivendo una vera e propria favola d’amore e pare siano intenzionati a mettere su famiglia. Procede a gonfie vele la relazione tra Pamela e Enzo Pamela Barretta ed Enzo sono davvero innamorati. La coppia nonostante abbia da poco lasciato gli studi della De Filippi ha grandi progetti, non solo a livello lavorativo ma anche familiare. Infatti, sembrano voler già allargare la famiglia ma per ora i loro impegni non facilitano la ‘situazione’. L’ex dama di Uomini e Donne da poche ... kontrokultura

