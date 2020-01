Coppa Italia, Juventus-Roma in diretta su Rai1 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Oggi, mercoledì 22 gennaio 2020, è in programma il secondo quarto di finale di Coppa Italia. In campo, con calcio di inizio alle ore 20.45, Juventus-Roma. Telecronaca affidata a Stefano Bizzotto con il cmmento tecnico di Antonio Di Gennaro. A bordocampo Aurelio Capaldi (panchina Juventus) e Alessandro Antinelli (panchina Roma). Prepartita dalle 19.55 e postpartita dalle 23 su Rai Sport + HD in diretta dallo studio SR5 di Saxa Rubra di Roma con la conduzione di Franco Lauro. Opinionisti Guglielmo Stendardo, Tiziano Pieri e Luca Toni. La gara sara visibile anche in live streaming su RaiPlay.Juve e Roma si sono già affrontate 16 volte nella manifestazione e sono in perfetto equilibrio con 7 vittorie a testa e due pareggi. I bianconeri sono reduci dalla vittoria in campionato contro il Parma che ha permesso di portarli in vetta alla classifica a più quattro punti dall'Inter, mentre i ... blogo

