Cina, il Virus continua a colpire: sale a 9 il conto delle vittime (Di mercoledì 22 gennaio 2020) continua a colpire il misterioso Virus proveniente dalla Cina. Secondo le ultime stime sono nove le vittime, mentre 400 i casi accertati. continua a mietere vittime il Virus cinese che si sta espandendo non solo nelle regioni limitrofe. Come riportato ieri, c’è stato il primo caso di CoronaVirus anche negli Stati Uniti d’America. La preccupazione … L'articolo Cina, il Virus continua a colpire: sale a 9 il conto delle vittime proviene da www.inews24.it. inews24

Agenzia_Ansa : Tutto quello che c'è da sapere sul Virus cinese - GUARDA L'INFOGRAFICA #coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : I morti per il virus misterioso in Cina salgono a sei. Riunione d'emergenza all'Oms. Scattati i controlli negli aer… - Agenzia_Ansa : Il rischio virus in Cina azzoppa i mercati asiatici. Annunciata una terza vittima e 140 nuovi casi di persone colpi… -