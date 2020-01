Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 il caso di Selene Barbuscia (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3 alle 21:20 con gli ultimi aggiornamenti sui casi di Selene Barbuscia e l'intervista ad un prete condannato per l'omicidio di un anziano monsignore. Chi l'ha visto?, torna stasera su Rai3 e RaiPlay alle 21.20 con il caso di Selena Barbuscia, la ragazza trovata morta la scorsa estate in un appartamento a Olbia. Presente in studio, da Federica Sciarelli, la mamma della vittima. Chi l'ha visto torna a occuparsi della morte di Selene Barbuscia, trovata cadavere a 32 anni in un fatiscente appartamento a Olbia lo scorso 4 luglio. Secondo l'autopsia la donna è morta per overdose, dopo essersi iniettata una dose massiccia di stupefacenti. La madre si è rivolta a Chi l'ha visto? perché è convinta che la figlia non si sia suicidata ... movieplayer

