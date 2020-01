Calciomercato, scambio clamoroso tra Inter e Napoli: Vecino per Allan (Di giovedì 23 gennaio 2020) Politano-Llorente non è l'unica operazione di mercato che vede protagonisti il Napoli e l'Inter: raccontata dell'intesa raggiunta per l'esterno (prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto a 25 milioni), c'è un'altra clamorosa trattativa che può decollare nell'ultima settimana della sessione invernale. Ovvero Vecino in azzurro, Allan a San Siro. fanpage

