Belluno, 17enne scompare da casa. I genitori: ''Aiutateci a trovare Alessia'' (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Gabriele Laganà L’ultima telefonata di Alessia ai suoi genitori risale a domenica scorsa per avvertire che si fermava a casa di un’amica a Resana, in provincia di Treviso. Poi più nulla Una ragazza di 17 anni, Alessia Barbaro, residente a Sospirolo, un piccolo comune in provincia di Belluno, è scomparsa da casa dalla scorsa domenica. ''Sono da un’amica, non ci sono treni per tornare. Dormo qui. Ci vediamo domani'', ha detto la giovane alla mamma in una telefonata. Da quel momento della minore si sono perse le tracce. Né un messaggio, né altro. Il suo cellulare risulta staccato. La scomparsa della giovane ha gettato nel terrore i suoi genitori che temono il peggio. Non era la prima volta che la 17enne trascorreva la notte fuori dalla propria abitazione. Recentemente, Alessia si assentava spesso da casa per poi fare rientro la sera. Quando non tornava, però, chiamava sempre la ... ilgiornale

Belluno 17enne Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Belluno 17enne