Agcom multa Tim, Vodafone e Wind Tre: “Non si possono cambiare i contratti senza informare utenti” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La multa dell'autorità è rivolta a Tim, Vodafone e Wind 3 (quasi 700mila euro per ognuna), colpevoli di aver modificato i contratti sulle ricaricabili a spese degli utenti. La sanzione riguarda i costi di ripresa del servizio in caso di credito esaurito. Codacons: "La prassi portava gli utenti a spendere soldi inconsapevolmente". fanpage

