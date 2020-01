50enne ucraina bivacca da giorni in ospedale, ma non si può sfrattarla (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Giorgia Baroncini Da circa dieci giorni la donna bivacca indisturbata nella sala d'attesa dell'ospedale di Sacile. Gli operatori chiedono il servizio di vigilanza Da circa dieci giorni bivacca indisturbata nella sala d'attesa dell'ospedale di Sacile, in provincia di Pordenone. Una 50enne di nazionalità ucraina è arrivata nella struttura, con tanto di bagagli al seguito, all'inizio della scorsa settimana e da lì non si è più mossa. Insieme a lei ci sono anche badanti e altre persone che si rifugiano ogni giorno nei locali. Dopo i primi giorni e le prime notti, il personale della struttura ha inviato una prima segnalazioni ai responsabili. Poi l'allarme è stato dato anche ai carabinieri che hanno portato la donna in caserma per le procedure di identificazione. Ma ecco che poche ore dopo, la 50enne ucraina si è presentata di nuovo in ospedale con tutti i suoi effetti personali. ... ilgiornale

