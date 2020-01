Virus Cina, Rezza (ISS): “Delegazione cinese all’Oms per valutare i dati, finora informazioni piuttosto frammentarie” (Di martedì 21 gennaio 2020) “All’Oms domani ci sarà la delegazione cinese e si valuteranno finalmente bene i dati. finora le informazioni ci sono ma sono piuttosto frammentarie”, lo dice parlando del nuovo coronaVirus che spaventa la Cina, Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità. “Capire effettivamente quanto è diffuso questo Virus nella città di Wuhan – aggiunge Rezza, a margine di una conferenza di Valore Uomo alla Camera– se al di fuori di questa città c’è una diffusione dell’infezione e quanto è aggressivo dal punto di vista clinico. Perché sembra essere meno aggressivo della Sars però è chiaro che il follow up dei pazienti per ora è limitato. Io spero che alla fine sulla base di questi dati, se ci saranno le idee più chiare a quel punto l’Oms possa dare raccomandazioni più precise, anche ... meteoweb.eu

