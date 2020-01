Surface Go 2: in arrivo nel 2020 con Snapdragon 7c? (Di martedì 21 gennaio 2020) Secondo una riflessione di Windows Central, Surface Go 2 potrebbe essere presentato durante il 2020 con un processore ARM: Qualcomm Snapdragon 7c. Surface Go 2 con chip ARM Il processore Snapdragon 7c, presentato a dicembre e pensato per device sotto i 500 euro, potrebbe una buona soluzione per la seconda generazione di Surface Go. I vantaggi che offrirebbe, e che rendono il chip di Qualcomm una buona alternativa ai processori entry-level di Intel (Atom e Pentinum), sono i seguenti: È realizzato con un processo produttivo a 8nm (la concorrenza è ferma a 14nm). Il chip supporta il Bluetooth 5.1, il Wi-Fi 6, memoria LPDDR4, storage UFS 3.0 e integra anche il GPS. Integra un modem 4G LTE. La durata della batteria sarebbe molto più elevata. Il colosso di Redmond potrebbe anche realizzare un modello superiore che supporti il 5G. Ciò sarebbe fattibile grazie al processore Snapdragon 8c, ... windowsinsiders

