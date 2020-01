San Siro, i progetti di Inter e Milan: sì al parziale mantenimento del Meazza (Di martedì 21 gennaio 2020) Inter e Milan sono concentrate sulla stagione in corsa, obiettivi diverse per le squadre di Milano, la squadra di Stefano Pioli spera di tornare in corsa per la qualificazione in Champions League, le ultime vittorie hanno riportato fiducia mentre i nerazzurri si sono staccati dalla Juventus, si complica la corsa scudetto. Nel frattempo arrivano aggiornamenti importanti che riguardano lo stadio San Siro. Inter e Milan hanno incontrato nuovamente l’amministrazione comunale, sono state apportate delle modifiche rispetto al progetto iniziale, presente una parte del Meazza e sarà la casa di una cittadella sportiva aperta a tutti. “AC Milan e FC Internazionale Milano sono tornate oggi a incontrare l’Amministrazione Comunale di Milano per presentare due ipotesi progettuali di rifunzionalizzazione dell’attuale Meazza, nel contesto della realizzazione di un nuovo ... calcioweb.eu

acmilan : ?? A special surprise for a Rossonero grandmother: an unforgettable #MilanUdinese ??? ?? Una sorpresa speciale per una… - jksheva7 : Sempre bello tornare a San Siro ??????@acmilan @SerieA #SempreMilan - AntoVitiello : Doppietta decisiva di Rebic! Esplode San Siro. Il #Milan nel finale porta a casa tre punti pesantissimi. Secondo te… -