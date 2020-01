Quando Salvini mostrava cartelli che apostrofavano le donne come “tr**e” (Di martedì 21 gennaio 2020) Matteo Salvini si è detto scandalizzato ieri da “quel cantante” che “paragona donne come troie” (sic), e le tratta come oggetti, un po’ come se un politico prendesse una bambola gonfiabile e la chiamasse come la presidente della Camera. Quindi, scopriamo oggi, Matteo Salvini è contro quel Matteo Salvini (sicuramente un omonimo) che il 16 novembre 2016 mostrava giulivo in una sua diretta video da Ormea in Piemonte un cartello Nel video, di cui abbiamo parlato l’11 gennaio scorso, si sente una persona che chiama per nome Salvini e gli dice che a Ormea c’è un sindaco del PD, poi gli chiede di mostrare il cartello che reca il messaggio. Quando Salvini mostrava cartelli che apostrofavano le donne come “tr**e” E in quel cartello, con il riferimento alle donne chiamate “troie” forse perché preferiscono qualcun altro rispetto ... nextquotidiano

