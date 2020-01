Parolo: “Andiamo a casa ma la prestazione c’è stata. Abbiamo dato tutto in campo” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Nel postpartita di Napoli-Lazio ai microfoni della Rai ha parlato il centrocampista biancoceleste Marco Parolo. Cosa vi è mancato? “E’ mancato il gol, un pizzico di fortuna. La partita è stata fatta bene. Insigne ha segnato un bel gol. Abbiamo provato a pareggiarla in tutti i modi. Un pizzico di fortuna in più ci poteva aiutare. Abbiamo creato tanto ma non Abbiamo concretizzato. Andiamo a casa, ma la prestazione c’è stata, Abbiamo dato tutto in campo e credo si sia visto” Come fa una Lazio così a non stare in Europa? “Perché purtroppo le partite che Abbiamo fatto in Europa sono state come questa, in cui Abbiamo creato tanto ma non concretizzato. Quest’anno siamo più concreti in campionato che nelle coppe” Cosa è cambiato rispetto all’anno scorso? “Secondo me Abbiamo fatto un percorso di crescita. La vittoria della Coppa Italia ci ha ... ilnapolista

