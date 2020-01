Pandol il cane fantasma (Di martedì 21 gennaio 2020) Pandol un bellissimo cane era fuggito dal suo padrone e non si trovava più. I padroni erano disperati, tenevano molto a Pandol e lo cercavano dappertutto senza trovarlo mai. C’erano di continuo segnalazioni ma troppo spesso erano errate e pian piano stavano perdendo le speranze di trovarlo. Passati un po’ di giorni, allertati da una nuova segnalazione su Pandol andarono nella zona dove probabilmente era stato avvistato. Cercarono per molto tempo ma non lo trovarono neanche lì. Ad un certo punto furono insospettiti da alcuni rumori all’interno di un muro, c’era una fessura abbastanza grande e la padrona mise la testa all’interno. Immediatamente comparse Pandol che subito dopo scappò. Sembrava quasi fosse un’allucinazione e quindi decisero di mettere delle telecamere ... bigodino

