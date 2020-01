Palmas, emozione su Instagram: Elena Barolo testimone delle nozze con Magnini (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Novità dolcissime per le nozze di Giorgia Palmas e Filippo Magnini: dopo che la coppia, intervistata da Silvia Toffanin, ha rivelato la data del matrimonio a Verissimo, oggi è arrivato il momento di un annuncio che fa sognare i fan dell’ex velina. La cerimonia, come hanno annunciato i due, si svolgerà a breve: è in programma a fine marzo. L’emozionante proposta dell’atleta, resa pubblica dai due tramite i loro profili social, era arrivata a Natale, con un tripudio di romanticismo. E sempre tramite i social la Palmas ha svelato un altro dettaglio sulle nozze. Con un post su Instagram l’ex velina ha annunciato chi sarà una delle sue testimoni: ad accompagnarla durante il suo giorno speciale sarà Elena Barolo, che per tanti mesi ha condiviso il bancone di Striscia la Notizia con lei. Una grande dichiarazione d’amicizia e d’affetto, che si rispecchia anche nelle ... dilei

